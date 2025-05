Kinnisasja pindalaks on 1134,0m2 ja seal asub elamu, milles on avatud köök-elutuba, töötuba, kaks magamistuba, garderoob, WC, vannituba, saun ja garaaž.

Järva Teataja kirjutas märtsis, et kinnisasja alghinnaks on määratud 210 000 eurot, kuid tasub teada, et kinnistu on koormatud sadadesse tuhandetesse ulatuvate nõuetega.