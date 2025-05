Uuendusmeelsuse auhind tuli ka droonikeskuse ehitamise niiditõmbajatele

Riigisekretär Keit Kasemetsa sõnul näitavad nii tunnustatud projektid kui ka tunnustuse saanud inimesed, et muutused ja areng avalikus sektoris ei sünni pelgalt uuest tehnoloogiast, oluline roll on inimestel, koostööl ja julgusel mõelda raamidest väljapoole. “Eriti rõõmustav on näha, et uuendused pole jäänud ainult plaaniks paberil, vaid on reaalselt ellu viidud ja toovad ühiskonnale ka laiemat kasu,“ ütles Kasemets.