Järvamaa kutsehariduskeskus saatis küberkaitsjad riiklikule kutsevõistlusele

““Noor meister” on suurepärane formaat, et tutvustada laiemalt erinevaid karjäärivõimalusi, mida meie ägedad kutsekoolid pakuvad. Neid võimalusi on sageli rohkem, kui me arvatagi oskame, mis annab igale noorele võimaluse kujundada just temale sobiv haridus- ja elutee. Tahan tänada meie tublisid kutsekoole ja õpetajaid, kes pakuvad maailmatasemel oskusi, mille toel noored end realiseerida saavad ja tulevikus endaga toime tulevad,” lausus Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie.