Paide südalinna söögikohad on end sättinud külastajaid vastu võtma. Nii Wabakohvik kui ka Keskväljaku kohvik teatasid, et on avatud ning uksed on valla ka Sushi Mushi kohvikul. Emmeliine toidutuba andis teada, et peavad täna pühi ja on taas avatud alates reedest.