Kogu pere rattamatk viis koduvallaga tutvuma

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Janika Vingel märkis, et matkale suundus ligikaudu 50 ratturit. "Osalejaid oli igast vanusest. Väikeste lastega pered said valida lühema sõidumaa, millel pikkust ligikaudu 10 kilomeetrit. Need, kes jaksasid rohkem sõita, võisid ette võtta 35-kilomeetrise retke," tutvustas ta.