Naeruakadeemia kustub kõiki üles leidma hetki naeru jaoks – olgu see koos pere ja sõpradega nalja visates, humoorikat filmi vaadates või südamest naerdes. Naer aitab tulla toime stressi ja pingetega ning tugevdab vaimset ja füüsilist heaolu.

"Usume, et naer on üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise, kuidas muuta maailm veidi helgemaks. Ülemaailmne naerupäev on suurepärane võimalus meenutada naeru olulisust ja tuua seda rohkem oma ellu ja ümbritsevate inimeste päevadesse," märkis Naeruakadeemia.