Suve tähtsündmuseni – XXVIII laulu- ja XXI tantsupeoni „Iseoma“ – on jäänud napp kaks kuud. Rohkem kui pooltuhat proovi kõikjal üle Eesti on juba toimunud ning kooridel veel mõnikümmend ettelaulumist jäänud, et esitlused suursündmuseks viimase lihvi saaksid.