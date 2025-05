Kavas on 27 juhendatud treeningut, kuhu on oodatud nii esmakordsed proovijad kui ka kogenud kõndijad. Kepikõnd aitab tugevdada lihaseid, ergutab vereringet ning leevendab istuva eluviisiga seotud pingeid kaela- ja õlavöötmes. Kepikõnd on ideaalne valik neile, kes ei soovi või ei saa joosta, kuid otsivad aktiivset ja tervislikku liikumisviisi.

"Kepikõnd on küll lihtne, aga selleks, et kogeda selle ala eeliseid, on vaja selgeks saada mõned põhitõed. Terviseradade kepikõnninädal on selleks sobiv võimalus. Lisaks maandab värskes õhus liikumine stressi ja virgutab vaimu. Peale kõnnitrenni on enesetunne väga mõnus ja värske," ütles MTÜ Eesti Kepikõnni Liidu peasekretär ja treener Janne Tomberg.