Igapäevaseid suitsetajaid on Eestis järjest vähem, kuid ülekaal kimbutab paljusid

TAI iga kahe aasta järel läbiviidav küsitlusuuring jälgib rahvastiku terviseseisundi ja -käitumise muutust ajas. „Suitsetamise levimus on nii naistel kui meestel vähenenud eelkõige nooremates vanuserühmades, teisalt on just neis rühmades kasvanud kiiresti alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine,“ kommenteeris tulemusi uuringu läbiviija, TAI vanemteadur Rainer Reile. „Kui 16–24-aastaste meeste ja naiste seas on igapäevasuitsetajaid ligi 5%, siis igapäevaseid nikotiiniga e-sigarettide tarvitajaid ligi 10%. Samuti tarvitab juhusuitsetajatest ligi 30% regulaarselt e-sigaretti ning iga kaheksas kas nikotiinipatju või huuletubakat. Tervikuna on igapäevaselt mõnd tubaka- või nikotiini sisaldavat toodet tarvitamas endiselt iga viies Eesti täiskasvanu.“ Suitsetamisel on ka selge mõju lähikondsetele - 20,1% mittesuitsetajatest puutub eluruumides kokku tubakasuitsu ning 16,9% e-sigareti aerosoolidega.