Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu selgitas, et valikorienteerumises on võistlejail vaja ettenähtud kontrollaja 60 minuti jooksul läbida maastikul võimalikult palju kontrollpunkte. „Kui läbitud kontrollpunktide arv on võrdne, siis saab otsustavaks kiirem aeg. Kontrollaja ületamise eest lahutatakse võistleja tulemusest miinuspunkte,” täpsustas ta.