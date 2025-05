Eesti laste hääl kõlas esimest korda ÜRO lapse õiguste komitees

See on esimene kord, kui Eesti lapsed on koostanud ja esitanud oma kogemustel põhineva raporti ÜRO lapse õiguste komiteele. Raporti koostamisel toetasid saadikuid õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna nõunikud ning lastekaitse liidu spetsialistid.