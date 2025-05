Jazzkitarrist jõuab plaadiesitlusega Järvamaa mõisa

"New Moon" on Agana kvarteti kolmas album koostöös Soome jazzeliiti kuuluva kitarristi Teemu Viinikaineni, trummari Mika Kallio ja Eesti hinnatuima kontrabassisti Mihkel Mälgandiga. Eelmistest albumitest (2009. aastal ilmunud "Pictures" ja 2015. aastal ilmunud "Now I Know) erineb "New Moon" selle poolest, et lisandunud on vokaal imelise laulja Karmen Rõivassepa näol. Ühtlasi on täitunud Agana ammune unistus kuulda oma muusikat lauluna. Kui Chopin on öelnud, et ei ole kaunimat kui kitarri kõla ... välja arvatud kahe kitarri kõla, siis selle paikapidavust saab kontserdil Agana ja Viinikaineni mängus vahetult kogeda. "... kui on kaks inimest, kes mängivad ühte pilli, siis seal peab ju nende mõlema mängus toimuma midagi erilist ja see kindlasti tuleb sellel albumil esile", ütleb Karmen Rõivassepp. Teemu Viinikainen lisab: "... see on fantastiline, kuidas meie kahe kitarri kooslusesse sobitub üks erakordne hääl, mis seda omalt poolt võimendab". Esmakordselt kõlab albumil ka Agana ja Viinikaineni ühislooming, mis on mõlema jaoks erakordne kogemus luua muusikat koos. Suurepärased sõnad albumil kõlavatele lugudele pärinevad kõik võrratult sõnalõimijalt Maian Kärmaselt.