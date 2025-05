Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring selgitas, et jooksusarjas on tänavu üheksa järve ning nende ümber joostakse maist oktoobrini. „Suuri muudatusi sarjas ei ole,” lisas ta.

Maaring sõnas, et iga jooks on oma korralda nägu. „Pea igal jooksul autasustatakse ka vanuseklasside lõikes kiiremaid,” märkis ta. „Erinevus on Ambla SK korraldatavate jooksudel, kus kevadel autasustatakse nelja etapi kokkuvõttes ja sama toimub ka sügisel.”