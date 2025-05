Paide kesklinnas on alanud suuremad kaeve- ja puurimistööd, et parandada kohapealset elektrivarustust. Tööde tulemusel ei tohiks ootamatuid elektrikatkestusi, nagu viimasel paaril aastal on kesklinnas tavapärasest rohkem ette tulnud, enam nii sageli juhtuda.