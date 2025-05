Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et koostöö esindusorganisatsioonidega on Eesti regionaalarengu ja toidujulgeoleku seisukohalt ülioluline.

„Nemad tagavad selle, et igas Eesti piirkonnas oleks hea elada ning Eesti toit oleks hinnatud. Toetuste abil saame olla kindlad, et Eesti huvid on rahvusvaheliselt esindatud ja et sektoril on olemas tugev järelkasv,“ sõnas Terras.