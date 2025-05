PILDID Kärus taasavati uue kuue saanud raamatukogu

Märtsi teises pooles alanud ning kuni aprilli lõpuni kestnud remondi käigus said raamatukogu ruumid oluliselt värskema ilme - nüüd on seal mõnus lugeda, õppida ning korraldada ka suuremaid ühisüritusi. Väikestele lugemissõpradele on raamatukogus sisustatud erinevad alad, lisandunud on ka rohkem mugavaid istumiskohti. Uuendatud on ka raamatute ja teiste materjalide väljapanekut, et need kergemini leitavad oleksid. Korrastatud sai valgustus ning üldine sisekujundus.