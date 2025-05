Liikluspiirangud ja relvis mehed Järvalasteni jõuab suurõppus kontrollpunktide kaudu

Kaitseliidu Järva maleva pealik, kolonelleitnant Kuido Pettai selgitas, et kuna Järva malev kuulub Kirde maakaitseringkonna alla, siis kõik sealsed tegevused mõjutavad ka meid. "Nii on "Siil 25" ajal väljas ka meie maleva üksused ehk sisuliselt aktiveeritakse suures osas meie sõja aja võimekus. Teisisõnu üksused formeeritakse, neile antakse täiendav väljaõpe ja seejärel saadetakse võitlejad neile püstitatud ülesandeid täitma. Sealjuures on kordusõppusel väljas ka maakonna oluliste taristuobjektide kaitseks ette nähtud reservväelastest maakaitseväelased, kes 2023. aasta sügisesest õppusest tuntud ka kui ussisõdalased," loetles ta. "Tänavu harjutame sisuliselt samu tegevusi, mis kaks aastat tagasi, kuid teeme seda veelgi realistlikumalt kui toona. Näiteks on kõik ülesseatavad kontrollläbilaskepunktid sel korral betoonist. Tähelepanelikumad inimesed on teatud betoonelemente maanteede ääres juba ka silmanud."