Viimaseid nädalaid Paide koolilastele lõunasööki valmistav P. Dussmann Eesti kutsus vanemaid aprilli keskel koolidesse lõunat sööma. Et koolitoidu kohta käivaid müüte murda ja näidata, et laste kommentaaridel halva toidu kohta ei pruugi tõepõhja all olla.