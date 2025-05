Probleemi märgates anna sellest teada

Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei ütles toona, et uuenduse läbinud infosüsteem Anna Teada on samm edasi kodanikuomavalitsuse suhtluses. «See võimaldab infosüsteemi kasutavatel linnadel-valdadel paremini mõista kohalike inimeste vajadusi ning neile reageerida, samal ajal tugevdada kohaliku omavalitsuse ja kodanike koostööd,» lausus Trei. Rakenduse kaardilt on näha, et mitmes omavalitsuses on inimeste teada antud probleemsed kohad kaardi üsna punaseks värvinud. Järvamaal on pilt igavavõitu. Märgitud on ainult üks Türil asuva kergliiklustee lõik, kust talvised graniitsõelmed on koristamata jäänud.