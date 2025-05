Laulu- ja tantsupidu ootab vabatahtlikke ja rohesaadikuid

„Nagu viimasel noorte laulu- ja tantsupeol, on ka tänavu meie südameasjaks püüda korraldada suurpidu võimalikult loodushoidlikult,“ ütles Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla. „Seda aitavad ellu viia rohesaadikud, kes aitavad prügi sorteerimisega ja hoolitsevad selle eest, et korduskasutatavad nõud leiaks tee õigesse kohta ja joogiveepunktid toimiksid tõrgeteta. Lisaks neile on peo ladusa toimimise juures hindamatu panus ka kõigil teistel vabatahtlikel – olgu nende ülesanne aidata esinejate toitlustuse, rongkäigu organiseerimise, rahvamuusikapeo korralduse, staapide tegemiste juures või mujal,“ selgitas Toomla erinevaid võimalusi.