Üks noor jalgpallur valiti taas koondise kandidaadiks

Jalgpallis moodustatakse esimene riiklik koondis 14-aastastest noortest ehk vanuseklassis U15. Tänavu on seega valimis põhiliselt 2011 sünniaastaga noored. Seda muljetavaldavam on, et Paide Linnameeskonna väravavaht Kristiina Selter on alles 2012. aastal sündinud mängija, kes teenis juba aasta varem kutse koondisesse.