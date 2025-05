Kuigi ajateenijate väljaõppetsükli ja reservõppekogunemiste suurõppused on teatavasti kevaditi, siis Eivere lasketiirus pandi just aprilliks ja maiks tegevus pausile.

Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai ütles, et kui 2010. ja 2011. aastal hakati Eiverre lasketiiru plaanima, olid looduslikud olud seal teised, kui need on praegu. Nimelt jäid lasketiiru lähedusse metsise mängualad.