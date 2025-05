Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi ajateenijate väljaõppetsükli ja reservõppekogunemiste suurõppused on teatavasti kevaditi, siis Eivere lasketiirus pandi just aprilliks ja maiks tegevus pausile. Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai ütles, et kui 2010. ja 2011. aastal hakati Eiverre lasketiiru plaanima, olid looduslikud olud seal teised, kui need on praegu. Nimelt jäid lasketiiru lähedusse metsise mängualad.

* Viimaseid nädalaid Paide koolilastele lõunasööki valmistav P. Dussmann Eesti kutsus vanemaid aprilli keskel koolidesse lõunat sööma. Et koolitoidu kohta käivaid müüte murda ja näidata, et laste kommentaaridel halva toidu kohta ei pruugi tõepõhja all olla. Müüte koolitoidu ümber keerleb tõesti palju alates sellest, et toidud on soolavabad, külmutatud toit pole tervislik, kuni selleni, et toitu valmistatakse kõige odavamast toorainest ja kartulid ligunevad enne potti panekut keemialahuses.

* Paide kesklinnas on alanud suuremad kaeve- ja puurimistööd, et parandada elektrivarustust. Tööde tulemusel ei tohiks ootamatuid elektrikatkestusi, nagu viimasel paaril aastal on kesklinnas tavapärasest rohkem ette tulnud, enam nii sageli juhtuda.

* Pärast kaks kuud kestnud remonti tegi Käru raamatukogu teisipäeval uksed lahti. Märtsi teises pooles alanud ning kuni aprilli lõpuni kestnud remondi käigus said raamatukogu ruumid oluliselt värskema ilme. Nüüd on seal mõnus lugeda, õppida ja korraldada ka suuremaid ühisüritusi.