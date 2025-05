Järvamaa südamest otse Tallinna gümnasistidele luuleelamusi pakkumas

Luuletajale on omane tõsiste tekstide kõrval ka kohati humoristlik ja vimkalik hoiak ja see meeldib nooremale publikule, eriti toredad on luuletused, kus autor mängib silpidega ning ka visuaalselt mittetavapärane luuletus paberil tekitas koolinoortes huvi. Ilmselt just armastusest matemaatika vastu on tingitud see, et Valev Väljaotsa luules on selgelt tajutav tempo ja rütm. Kiiduväärt on ka, et tema tekstides on alati peidus selgelt hoomatav lugu, narratiiv.