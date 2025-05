Direktor: Albu ja Aravete õpilased saavad konkurentsivõimelise hariduse

Viimastel kuudel on minu juhitud kool saanud palju kõlapinda. Fookus on kahjuks pigem olnud negatiivsel. Kipume unustama, et kooli headust ei määra üks aspekt. Põhja-Järva koolis on väga palju asju, mis on hästi, ent sellele pole hiljutistes avalikes aruteludes tähelepanu pööratud. Kuna Järva vallavolikogu otsustas Ambla õppe­koha sulgeda, keskendun Albule­ ja Aravetele.