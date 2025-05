Loodusõnnetusest põhjustatud kahju hüvitamise toetust taotleb sadakond Järvamaa põllumeest

PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul oli huvi toetuse vastu suur ning esitatud taotluste arvu vaadates on rõõm tõdeda, et taotlejad on pakutud toetusvõimalust aktiivselt kasutanud. „Rohke taotluste arv kinnitab, et toetust oli põllumajandusettevõtjate keerulise olukorra leevendamiseks väga vaja,“ lisab Rõõmussaar.