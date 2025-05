Tunkedes loomakasvataja unistab suurelt

See polnud esimene kord, kui Aare Birgitiga kokku puutus. Aastaid tagasi osales ta saates «Eesti otsib superstaari», kus langes küll teatrivoorus välja, ent samal aastal võitis saate just Birgit. «Me oleme varem kohtunud, aga saates «Ma näen su häält» polnud aega rääkida ja ma arvan, et ta ei mäleta mind enam,» ütleb ta.



Aare lavahirm on suur, aga sel korral aitas harjutamine ja saate tempo sellest üle saada. «Ma ei tahtnud olla esimene, kes välja langeb. Kui selgus, et just mina saan Birgitiga lõpuduetti laulda, siis andsin endast kõik,» ütleb ta.



Kolleegid said Aare esinemisest teada alles siis, kui saate reklaam teleekraanile jõudis. «Ülemus teadis, teised said alles siis teada. See oli neile suur üllatus ja põnevust jagus nii mõnekski ajaks,» lausub ta.



Üheks suureks üllatuseks oli vaatajatele Aare järjekindlus. Nimelt on ta osalenud seitse korda Eesti Laulul, ent siiani pole tagasisidet tulnud. «Ma lihtsalt tahan suure pauguga muusikasse siseneda. Eesti Laul tundub olevat see koht,» lausub ta. «Nüüd sain sama tunde vist hoopis teisest projektist kätte. Selline tähelepanu ja huvi minu vastu on tore. Mulle meeldib!»