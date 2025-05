Vallimäe nõlvad müdisesid jooksjate jalge all

Järvamaa spordiliidu koolispordi edendaja Piret Reinfeld, kes oli ka võistluste peasekretär, ütles, et osalemas oli 300 õpilast, mis on maakonna kohta säga hea tulemus. "See näitab, et lapsed ja noored siiski tahavad joosta ning murdmaajooks on ala, mis on kõikidele jõukohane," märkis ta.