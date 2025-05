Roheliselt mõtleva lasteaiaõuelt on puudu veel lambad

Kui ühes lasteaias toimetavad lapsed igal võimalikul juhul õues rohkem kui nelja seina vahel, siis on see Väätsa lasteaed Paikäpp. On ka põhjust. Õuesõpe on seal au sees, kogu lasteaiapere on suur keskkonna- ja loodusesõber, mida on märgatud kaugemalgi kui aleviku vahel. Nimelt pälvis lasteaed juba 2018. aastal Keskkonnakäpa konkursil õnneliku õppija kategoorias võidu. Seda lasteaia õuele püstitatud putukahotelli eest. Eelmisel aastal lisandus kanamaja ja eelmisel hilissügisel ka kasvuhoone. Talveks jäi see muidugimõista tühjaks, ent kevade saabudes oli põhjust seal rohkem tegutsema hakata.