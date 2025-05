Et suvi pole enam mägede taga, on Järvamaa omavalitsused võtnud ette rannaalade korrastuse. Paide ja Türi tehisjärve äärde läheb tarvis ka rannavalvureid.

Koppeli sõnul sõltub vetel­päästjate arv sellest, millise koormusega on inimesed valmis tööle tulema. «Kui pealinna randades on vetelpääste tiim aprilli keskpaiga seisuga juba peaaegu komplekteeritud, siis Paides otsingud käivad ja kandidaate leida on pigem keeruline,» lausus ta. «On ju vetelpäästetöö eelkõige noortele ja kandideerijad on tavaliselt koolinoored, näiteks ujumiskoolide õpilased.»