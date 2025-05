Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval algab Kirna mõisas tulbifestival, kus eelmistel aastatel on käinud õiteilu nautimas kümneid tuhandeid inimesi. Kirna mõisa perenaine Tuuli Org on juba varem öelnud, et taimed elavad oma elu ja nemad ei löö oma õisi valla siis, kui inimene seda soovib. See tähendab, et esimesed tulbid õitsevad juba enne festivali ja kui kauaks õiteilu jätkub, oleneb suuresti ilmast. Praegu on õites umbes kümnendik tulpidest ja suurem õitemeri alles avaneb.

* Ambla kogukonda hirmu all hoidev Aleksander jätkab oma tavapärast elustiili ka pärast politsei korduvaid sekkumisi. Viimati ründas ta Ambla kirikuõpetajat ja lõhkus pastoraadi aknaid. Kohalikud elanikud tunnevad end hüljatuna.

* Teisipäeva õhtul sai politsei teate, et Järva vallas Käsukonna külas on korterist leitud 60aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Politseinikud selgitasid kohapeal välja, et 60aastase mehe tapmisega võib olla seotud 57aastane mees. Uurijad ja kriminalistid kogusid asitõendeid, mille alusel võeti kahtlusalune samal päeval kinni. Neljapäeva pärastlõunal võttis Pärnu maakohus prokuratuuri taotlusel tapmises kahtlustatava mehe kaheks kuuks vahi alla.

* Et suvi pole enam mägede taga, on Järvamaa omavalitsused võtnud ette rannaalade korrastuse. Paide ja Türi tehisjärve äärde läheb tarvis ka rannavalvureid. Maakonnakeskuses Paides osutab rannavalveteenust Forus Security. Ettevõtte lõuna regiooni teenistusjuht Sander Koppel sõnas, et Paidesse otsivad nad veel poolteist nädalat nelja-viit vetelpäästjat.