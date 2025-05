Paide Bastionis sõprussidemete eest vastutav Vello Talviste, kes oli Paide Lõviklubi asutajaliige ja esimene president, rääkis, et Hamina meesteklubidega seovad paidelasi ammused sõprussuhted. "LC Hamina Bastioni on meie vaderklubi, kelle toetusel Paidesse Lõviklubi üldse tekkis," täpsustas ta. "LC Hamina on omakorda aga Hamina Bastioni vaderklubi ehk siis Paide Bastion klubile justkui vanavaderi eest."