„Kui ma küsisin kolleegidelt Tiiu kohta, siis tulid esimeste sõnadena esile: rahulik, usaldusväärne, hooliv ja tõepoolest Tiiu on olnud just see inimene, kelle peale saavad loota nii suured kui väikesed. Laste jaoks on Tiiu olnud lahkete silmade ja avatud südamega tädi Tiiu, see kelle juurde julgeb alati minna. Kolleegid on veel öelnud, et Tiiu on hästi kiire tegutseja ja tema peale saab alati kindel olla,“ lausus Reeli Kõll.