Anneli Saarma: „Olen ise ka suur jalgpallifänn ning meie pere elu on aastaid kulgenud jalgpallirütmis. Kõik puhkuseplaanid ja tegemised oleme seadnud Robi mängude järgi – vahel on tulnud isegi ette, et kui koondisekutse ootamatult saabub, peame reisiplaanid ümber mängima. Aga mul ei ole kunagi olnud põhjust nuriseda – see on olnud loomulik osa meie elust.“