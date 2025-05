Sarapuu vaatleb Albaania parlamendivalimisi

„Albaania parlamendivalimised on ajaloolised, kuna riik lubab esimest korda hääletada ka välismaal elavatel kodanikel ja teeb valimissüsteemis olulisi muutusi,“ lausus OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Heljo Pikhof. „Albaania peab Euroopa Liiduga liitumiskõnelusi, mistõttu on need valimised oluline proovikivi riigi demokraatlikele institutsioonidele.“

Delegatsiooni liige Kersti Sarapuu lisas, et vaatlejate eesmärk on jälgida, et valimised vastaks seadustele ja demokraatlikele väärtustele. „Pöörame suurt tähelepanu valimisprotsessi läbipaistvusele ja võrdsele kohtlemisele, eriti kuna poliitiline õhkkond riigis on väga polariseerunud. Samuti hindame, kas meedia saab sõltumatult tegutseda ja tulemusi kajastatakse täpselt.“