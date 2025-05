„Nii õppus Siil kui Kevadtorm on alati kaitseliitlaste poolt oodatud, eriti kui see on meie oma vastutusalas, kus võitlejatel on rohkem võimalusi oma oskusi maksimaalselt rakendada,“ ütles Kirde maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Senine väljaõppetsükkel on olnud pikk ja intensiivne ning nii lahinglaskmiste kogemus koos liitlastega eelmisel aastal toimunud õppusel Põhjakonn 2024 kui ka kaitseväe õppusel Pikne annavad mulle kindluse, et ringkonna võitlejad saavad püstitatud ülesannetega õppusel Siil 2025 hästi hakkama.“