Kui ohus on sinu elu, tervis või riigi julgeolek – olgu selleks ohuks ulatuslik keemia- või loodusõnnetus või sõjaline rünnak –, siis on kõige olulisem, et sa saaksid kiiresti teada, mis toimub ja kuidas käituda. Just selleks ongi viimastel aastatel Eestis välja arendatud ohuteavitussüsteemi, mille nimi on EE-ALARM.