LAADANÄDALA ILM Veidi kevadisem ilm, aga lörtsist ei pääse

Teisipäeva öö hakul on selge, pärast keskööd muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni +6 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja tuleb 12 kuni 17 kraadi, rannikul 7 kuni 10 kraadi.