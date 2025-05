Paides kõlavad homme sireenid

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa selgitusel on eesmärk anda inimestele esmakogemus, kuidas riik neile ohtudest teada annab ja mismoodi ohuteavitus välja paistab. Samuti aitab ohuteavituse terviksüsteemi käivitamine vaadata üle kaitseväe ja päästeameti tegevuse info kiirel edastamisel­.

Riikliku ohuteavituse käivitamisel saavad inimesed sel päeval kaks testsõnumit mitme kanali kaudu: mobiilirakendustes «Ole valmis!» ja «Eesti äpp», SMS-teavitusena mobiiltelefonidesse, tekstiribana Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) telekanalites ETV ja ETV+, veebilehel err.ee ja mobiilirakenduses «ERR Uudised». Lisaks pannakse 22 Eesti asulas ja Tallinna lähi­ümbruses tööle sireenivõrgustik. Sõnumi saatja on Eesti SIM-kaardi omanikele EE-ALARM, võõramaiste SIM-kaartide puhul number +372 5950 0000. Sõnum sisaldab ka tagasisidelinki. See on süsteemi sedavõrd ulatuslik esmakäivitus, mis lubab analüüsida ka selle toimet päriselulises olukorras ja tuvastada kitsaskohti.