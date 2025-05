Aasta ema Emaks ei sünnita, vaid kasvatakse koos lastega

Türi vallavanema Sulo Särkineni sõnul polnud oluline asja­olu, et Järvamaa aasta ema tiitel tuli valda, vaid see, et emasid on jälle märgatud. «Loomulikult olen õnnelik, et Marge selle tiitli sai, sest aastate jooksul on ta näidanud emaarmastust nii oma kui ka lähedaste laste vastu ning saanud nende kasvatamisega hästi hakkama,» lausus­ ta. «Ta on väga hooliv ja inimestekeskne.»