Mõis on Muuseumiööl 17. mail avatud kell 18-23.

Võimalik tutvuda muuseumi püsiekspositsiooni ning näitusega (õppevahendid, õppekirjandus). Raamatukogu fondiruumist saad kaasa võtta sobiva raamatu, sest muuseumiöö juhtlauseks on sel aastal "Muuseumis on raamatut". Avatud on mõisa kohvik (tasuda saab sularahaga).