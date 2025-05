Sotsiaaldemokraadid lähevad Türi vallas valimistele oma nimekirjaga

„Türi valla sotsiaaldemokraadid on valmis pakkuma tugevat ja sisukat valikut inimestest, kellele valla käekäik on südamelähedane. Meie nimekirjas on esindatud mitmekülgne kogemuste pagas – alates kogukonnas tuntud ja tunnustatud tegijatest kuni värskete tulijateni, kellel on tugev tahe tegutseda,“ ütles Türi piirkonna sotsiaaldemokraatide juht Ele Enn.