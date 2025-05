Paljudele osalejatele tuli üllatusena, kui oluline on kasutada sobiva pikkusega käimiskeppe ja teada tehnika põhialuseid. Juhendajate hinnangul ilmnes, et paljud osalejad kasutasid kas liiga pikki käimiskeppe või matkakeppe, mis ei toeta õiget tehnikat. Treenerid tõid välja, et õigesti teostatud kepikõnd aitab märgatavalt parandada kehahoiakut, tugevdada lihaseid ning vähendada kaela- ja õlavöötme pingeid, eriti istuva tööga inimestel.