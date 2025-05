Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kärulased tähistasid emadepäeva kontserdiga kooli võimlas, kus tunnustasid tänavu kogukonna aasta emaks valitud Taimi­ Karu­, kel on viis last: neli tütart ja särava naeratusega poeg, kes elab igavesti tema südames.

* Eelmisel laupäeval oli Säreveres jahikoerte erinäitus. Eesti jahikoerte tõuühingu juhatuse liige Aili Pärtel-Beljaev sõnas, et neil on juba saanud tavaks korraldada näitust keset Eestit. «Selleks on Särevere suurepärane koht, nii on kõigil mitte väga kauge tulemine,» märkis ta. Koeri oli näitusele kirja pandud 286 ja esindatud oli 47 jahikoeratõugu.

* Aasta alguses Paide linnameeskonnaga liitunud UEFA PRO-litsentsiga naiste ja tüdrukute jalgpalli juht Sirje Kapper on kõigest nelja kuuga Järvamaa õrnema soo jalgpallielu kihama löönud. Tartu Tammeka naiskonna ja naiste rahvuskoondise endine peatreener ütleb küll tagasihoidlikult, et väga suur osa tehtust põhineb kogukonna huvil ja klubi tugeval toel, ent asjasse süüvides saab selgeks, et just tema sihipärane tegevus on käivitanud maakonnas midagi, mida võib nimetada väikestviisi buumiks kohalikus naistejalgpallis.