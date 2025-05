Kevadpealinna kõige tähtsamal ehitustandril peeti sarikapidu

Türi Halduse juhataja ja juurdeehitise projektijuht Elari Hiis tunnustas sarikapeol töömehi „MEK on hea ehitaja ja tänu sellele me täna siin oleme. Projektis oli mõningaid vajakajäämisi, mis tänaseks on ilusti lahendatud. Kogu see ehitusprotsess on olnud üks suur koostöö, nurkade lihvimine ja lahenduste leidmine. Mul on väga hea meel, et te seda ehitate ja et majal on sarikad püsti. Ehitustöödega ollakse graafikus ning hoone valmib õigeks ajaks."