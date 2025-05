Verston Eesti korrashoiu valdkonnajuhi Urmas Jõeveeri sõnul on sealse teehoolduse töökorralduse planeerimine juba alanud ja sügisel on võimalik sellest juba rääkida detailsemalt. “Verstoni jaoks on oluline pakkuda parimat võimalikku teenust igas korrashoiupiirkonnas. Samas peab tõdema, et rõõmustame väga Järvamaa piirkonna lisandumise üle meie portfelli, kuna ettevõte on Paidest alguse saanud. Saame nüüd ka sel moel kodumaakonna heaolusse panustada, et hoiame sealsed teed hästi korras,” ütles Jõeveer.