Ettevõtted ulatasid Metsapesale abikäe

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg märkis, et headus on olemas ja see on neile kui vabatahtlikkusel põhinevale organisatsioonile suureks abiks. «See on suur oskustöö, mille tellimiseks poleks ühingul raha jagunud,» sõnas ta ja lisas, et kui seinad on puhtaks uhutud, lubas tasuta värvi­võõba annetada Akzo Nobel Balticsi AS, kes on Sadolini värvide edasimüüja. Ettevõte plaanib oma tööperega ka värvi seintele kanda.