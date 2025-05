Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval oli Roosna-Alliku lasteaia Hellik lõpurühmal väga tähtis päev. Lapsed ei pidanud lõpupidu ega jätnud lapsepõlve mängumaaga hüvasti. Nad käisid Tallinnas Kadrioru lossis Eesti Vabariigi presidendil Alar Karisel külas. Protokolli järgi presidendi lossi lasteaialapsi ei lasta, sest arvatakse, et nad on veel liiga väikesed, et mõista riigi presidendi tähtsust ja ülesandeid. Seekord tegi presidendi kantselei erandi ja kutsus kõik kuus Siilikeste rühma last koos õpetajatega külla. Selle erandi põhjus oli seitsmeaastane Kennert Leedmaa, kes avaldas siirast soovi teha lasteaia lõpureis Eesti presidendi juurde. See tuli ilmsiks siis, kui õpetajad uurisid lastelt, kuhu nad tahaksid lõpureisile minna.

* Teisipäev on selle kevade kohta tavapäratult soe päev. Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai otsustab teha ringkäigu õppuse «Siil 2025» ajal talle alluvate maakaitseüksuste juurde. Pealik istub autosse, käivitab mootori, ütleb pääslas turvasõna ja võtab suuna Mäeküla poole. Just Eesti tuiksoonele, Tallinna–Tartu maanteele, on toodud hulgaliselt betoontõkkeid ja seatud üles täiendavaid liiklusmärke. Liiklusvool pole algust ega lõppu, lisatakistused sunnivad autojuhte siksakitama. Tee ääres seisavad vormis võitlejad. Nad valvavad, kontrollivad, peatavad pisteliselt masinaid. Liigub info, et siin-seal on vastast nähtud, nii et tuleb olla valvas.