Türi lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi sõnas, et kui kõik letid ritta panna, siis oleks neid kolm ja pool kilomeetrit. Taimemüüjate lette on poolteist kilomeetrit, kuid nende platsid on tavapärasest sügavamad. Müüjatele jagas Marrandi enne eilset välja 1700 käepaela, mis annab aimu, kui palju on sel nädalavahetusel üksnes müüjaid kevad­pealinnas.