Eriti palju on külastajaid alati Türi lillelaada ajal. Nii ka tänavu.

Alates 2019. aasta sügisest, kui mulda said esimesed 200 000 tulbisibulat, on Kirnas igal aastal asendatud ja lisatud umbes kolmandik ekspositsioonist. Sel korral on istutatud juurde 60 uut sorti, kokku 80 000 uut tulbisibulat.